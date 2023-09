De Gotthardtunnel die centraal Zwitserland met het zuidelijke kanton Ticino verbindt, wordt vrijdagavond (20.00 uur) weer geopend. De autotunnel werd afgelopen zondag gesloten nadat een scheur in de overkapping was ontdekt en een stuk beton naar beneden was gekomen. Dit was dicht bij de noordelijke ingang van de tunnel.