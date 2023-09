Een groep van 48 leden van een Oost-Brabantse automobieltechnische club heeft in Dresden de nacht in een noodopvang moeten doorbrengen na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de Duitse stad. In totaal moesten 2700 mensen hun woning verlaten. Er wordt nog gewerkt aan het onschadelijk maken van de bom. Wanneer het weer veilig is, is nog onduidelijk.