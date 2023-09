Als bezorgde omwonende van de Chemours-fabriek in Dordrecht pleit ic-arts Diederik Gommers voor het opzetten van een bevolkingsonderzoek. „Zodat je weet hoe slecht de situatie nou echt is. Gewoon bij iedereen in de omgeving het bloed afnemen”, zegt Gommers in een interview in het AD.