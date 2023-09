Een agent is woensdagavond in Noord-Holland door een motorrijder mishandeld toen hij hem na een achtervolging probeerde te arresteren. Tijdens de worsteling die ontstond, schopte de 36-jarige verdachte de agent en probeerde hij zijn dienstwapen te pakken, meldt de politie. De man met onbekende woon- of verblijfplaats is uiteindelijk met hulp van andere agenten aangehouden, nadat hij werd getaserd.