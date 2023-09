De zorgpremie kan volgend jaar mogelijk met circa 12 euro per maand stijgen. Dat bedrag is althans de richtlijn die het ministerie van Volksgezondheid aanhoudt voor de basisverzekering, zo bevestigen ingewijden een bericht van De Telegraaf. Het is niet gezegd dat de basispremie ook echt zoveel stijgt, want zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte bepalen. Ze maken dat in november bekend.