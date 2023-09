Kamerleden willen duidelijkheid van demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) over de Tilburger die al bijna twee maanden vastzit in Spanje. Hij is naar eigen zeggen onterecht aangehouden op verdenking van terrorisme. De verdenkingen zijn volgens zijn advocaat mogelijk gebaseerd op onjuiste informatie uit Nederland en daagt daarom de Staat voor de rechter. Muslim Rights Watch Nederland deed dat eerder al op woensdag.