Roemenië ontbiedt Russische gezant over nieuwe stukjes drone

Roemenië heeft de Russische zaakgelastigde in Boekarest ontboden, nadat weer stukjes drone waren gevonden in de Donau-delta bij de grens met Oekraïne. De regering protesteert opnieuw fel tegen de schending van het luchtruim en grondgebied, al ziet premier Marcel Ciolacu, net als de NAVO, er geen aanval op het land in. Het zijn volgens Cialacu waarschijnlijk wrakstukken van drones zonder bewapening of explosieven die door de Oekraïense luchtafweer zijn neergehaald niet ver van de rivier de Donau.