Kabinet broedt op inzet breed samengesteld team voor AI-adviezen

Op het terrein van „het veelkoppige vraagstuk AI” bekijkt het kabinet of er een zogenoemd ‘rapid response team’ kan worden opgericht, zei demissionair wetenschapsminister Robbert Dijkgraaf woensdag. In zo’n team zouden overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over kunstmatige intelligentie (AI) „in gesprek kunnen komen, dit in lijn met de razendsnelle ontwikkelingen op dit terrein”. Zo’n team zou de nodige adviezen kunnen geven, schetste hij.