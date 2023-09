De voorzitter van de Duitse politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Thüringen moet zich voor de rechter verantwoorden voor het gebruik van een nazislogan. Björn Höcke heeft in 2021 in een toespraak de kreet „Alles für Deutschland” gebruikt, „Alles voor Duitsland”. Dat was de slogan van de naziknokploeg Sturmabteilung (SA).