Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) is „opgelucht en heel erg dankbaar voor al die actieve leden die zijn opgekomen voor die prachtige partij die we zijn”, zei Ouwehand woensdag in een verklaring. Zij reageert daarmee op het besluit van het partijbestuur om op te stappen en haar opnieuw als lijsttrekker voor te dragen.