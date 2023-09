De Europese Commissie wil de tijdelijke regeling voor de bescherming van Oekraïners voor een tweede keer verlengen. De ruim 4 miljoen Oekraïners in de EU „zijn nu net zo welkom als in de eerste weken” na de Russische invasie in februari 2022, heeft voorzitter Ursula von der Leyen medegedeeld in haar ‘troontrede’ voor het Europees Parlement.