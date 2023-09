De Britse economie is in juli sterker dan verwacht gekrompen. Stakingen in ziekenhuizen en scholen drukten daarbij op de productie, meldde het Britse statistiekbureau ONS. Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, daalde in de zomermaand met 0,5 procent ten opzichte van juni. Dat was de sterkste afname dit jaar. In juni groeide de economie nog met een half procent.