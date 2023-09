Nog steeds daalt de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2023 lag de uitstoot van CO2 en andere gassen 5 procent lager dan in dezelfde maanden van 2022, melden het CBS en de Emissieregistratie van het RIVM. Ook in het kwartaal hiervoor was er al een daling te zien.