Rijkswaterstaat heeft dinsdagavond de A2 bij Maastricht in noordelijke richting en de A76 bij Geleen richting Aken afgesloten wegens wateroverlast. De A2 is dicht richting Eindhoven tussen knooppunt Kruisdonk en Meerssen. Het verkeer wordt omgeleid. De A76 is dicht ter hoogte van Geleen, waar de weg verdiept onder een groot viaduct ligt en vol water loopt. Het verkeer kan hier verder via de af- en toerit.