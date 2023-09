Jongeren zeiden in het tweede kwartaal van dit jaar vaker dat ze aan zelfdoding hebben gedacht dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Ook registreerden huisartsen meer pogingen tot zelfdoding onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar dan in het begin van 2023, zo komt naar voren uit het nieuwste kwartaalonderzoek van de Gezondheidsmonitor.