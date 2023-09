Rekenkamer kritisch over miljarden voor gelijke kansen mbo

Het is onduidelijk of het kabinet kansenongelijkheid in het mbo tegengaat met de miljarden euro’s die hieraan worden uitgegeven, zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport. Het is niet bekend bij onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en de mbo-instellingen of kwetsbare jongeren hiermee zijn geholpen, stellen onderzoekers. De bewindsman heeft vrijdag een plan ingediend om bij te houden wat de effecten zijn van dit beleid, zegt hij in reactie op het onderzoek.