Als eerste waterschap heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een onlinemeldpunt over uitheemse rivierkreeften geopend. Rijnland, dat in het westen van het land het water in het gebied tussen Velsen en Gouda beheert, is daarvoor een samenwerking aangegaan met Waarneming.nl. Op die website is nu een apart portaal gemaakt voor het waterschap.