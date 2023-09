Bedrijven in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kunnen vanaf deze week bezoek verwachten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de drie omgevingsdiensten in het gebied. De diensten controleren of er probleemstoffen zoals PFAS op de riolering worden geloosd en geven ook uitgebreid informatie.