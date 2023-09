Economen: economische impact aardbeving Marokko lijkt beperkt

De economische impact van de aardbeving in Marokko lijkt niet onoverkomelijk voor het Noord-Afrikaanse land. Maar de gevolgen voor het toerisme zijn nog onzeker. Ook kan de ramp voor een verstoring van de voedselvoorziening zorgen. Met die inschattingen zijn economen van Capital Economics gekomen volgens Zawya, een website voor zakennieuws over het Midden-Oosten die in handen is van de Britse beursuitbater Londen Stock Exchange.