GroenLinks en de PvdA willen ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een gezamenlijke fractie gaan vormen. De Statenleden van de twee linkse partijen, die beide in de coalitie zitten, werken sinds de provinciale verkiezingen van begin dit jaar al nauw samen. GroenLinks en PvdA laten nu in een brief aan commissaris van de Koning Jaap Smit weten „voornemens” te zijn om de fracties op korte termijn samen te voegen.