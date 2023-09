Voormalig CDA-Kamerlid Wytske Postma is bij de komende verkiezingen de campagneleider van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van haar vroegere fractiegenoot Pieter Omtzigt. Dat meldt Omtzigt in een nieuwsbrief. Postma zat van 2019 tot 2021 voor het CDA in de Kamer en is nu directeur van de Stichting Noordzee.