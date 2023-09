Tesla en Qualcomm flink hoger op positief Wall Street

Tesla en Qualcomm behoorden maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Autofabrikant Tesla profiteerde van een koopadvies door Morgan Stanley. Volgens de kenners van de zakenbank zal Tesla in de toekomst flink profiteren van zijn Dojo-supercomputer, die nieuwe markten voor het bedrijf kan openen. Die supercomputer is ontworpen om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken bij het trainen van de systemen om voertuigen zelf te kunnen laten rijden. Het aandeel won 5,8 procent.