Hoewel hij een hondenmens is, heeft hij twee katten: een orthodoxe en een methodistische. „Die orthodoxe heeft niemand nodig. Maar met die methodist valt nog wel te praten”, vertelt de Bulgaarse predikant Daniel Topalski. Recent maakte hij een kerkscheuring mee in zijn eigen kerk: de United Methodist Church. Daar maakt hij minder graag een grapje over.