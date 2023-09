De schade in het oude gedeelte van Marrakech na de zware aardbeving van vrijdagavond is enorm, meldt de correspondent van nieuwszender Al Jazeera. Jonah Hull ziet in het historische centrum grote verwoesting en veel mensen die buiten slapen op de pleinen van de straten, „sommigen hebben hun huis verloren, anderen zijn gewoonweg doodsbang voor de mogelijke zware naschokken”.