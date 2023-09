In de rest van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heerst verbijstering over de crisis die zich de afgelopen dagen bij de partij ontvouwde. Op X, voorheen Twitter, uiten zij hun verbazing dat fractievoorzitter Esther Ouwehand niet opnieuw de lijst mag trekken van het bestuur, vanwege vermeende „integriteitsschendingen”. De fractie benadrukt dat Ouwehand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.