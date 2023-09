De Franse president Emmanuel Macron sprak zijn solidariteit uit met het Marokkaanse volk en zei dat Frankrijk klaarstaat om te helpen zodra Rabat daarom vraagt. „Frankrijk is klaar om zijn hulp aan Marokko aan te bieden als Marokko beslist dat het van pas komt”, zei de Franse president zondag tijdens een nieuwsconferentie na de G20-top in New Delhi.