Alle Nederlanders die met TUI in Marrakech op vakantie zijn of rondreizen door Marokko, zijn veilig. Volgens een woordvoerster van de reisorganisatie is de schrik door de aardbeving van vrijdagavond groot, maar kunnen ze hun vakantie in principe gewoon afmaken. De hotels waar de gasten van TUI verblijven zijn niet ernstig beschadigd geraakt.