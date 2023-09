De provincie Noord-Brabant wil samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Tholen het cultureel erfgoed van het weervissen behouden. Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde vrijdag in met een voorstel van de PVV om maatregelen tot behoud en bescherming van de eeuwenoude vistechniek te nemen. Er is echter nog maar één familie in Bergen op Zoom die op zo’n manier vist.