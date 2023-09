De gemeente Enschede denkt na over het aanleggen van een tramlijn naar Hengelo. Tussen de twee naburige steden in de regio Twente rijden bussen, maar Enschede heeft de ambitie om ook een tramverbinding te maken die onder meer langs de Universiteit Twente (UT) voert. Dat staat in het zogeheten toekomstbeeld op de omgeving, dat de gemeente heeft opgesteld.