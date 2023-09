Rijst is in een maand tijd bijna 10 procent duurder geworden. Daardoor staat de prijs van een kilo nu op het hoogste niveau in vijftien jaar, meldt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dat komt door exportbeperkingen die India in juli voor veel soorten heeft ingesteld, waardoor ongeveer een kwart van de rijst het land niet uit mag.