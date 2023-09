Van steeds meer politieke partijen worden kandidatenlijsten in aanloop naar de komende verkiezingen bekend. Politici laten weten of ze door willen of niet. PvdA/GroenLinks zet een nieuwkomer op twee: de Tilburgse GroenLinks-wethouder Esmah Lahlah. Staatssecretaris Vijlbrief wil ook de Kamer in, minister Kuipers niet.