Ruim een kwart van de Nederlandse kinderen heeft op zijn minst één ouder met een psychische stoornis of een verslaving. Die inschatting maakt het Trimbos-instituut, dat zich onder meer baseert op eigen langlopend onderzoek. Het instituut schat dat tegenwoordig 900.000 minderjarigen een ouder hebben met een psychische aandoening of een alcohol- of drugsprobleem. Dit aantal neemt volgens het instituut toe.