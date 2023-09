Zolang er geen spreidingswet is, kan een herhaling van de situatie van slapende vluchtelingen in de open lucht bij het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel opnieuw voorkomen en daarom is het goed dat de Tweede Kamer de wet behandelt. „We hopen dat Kamerleden zich inzetten voor een werkbare wet”, zegt Roos Ykema, directeur van hulporganisatie MiGreat.