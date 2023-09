De marechaussee heeft afgelopen zomervakantie 32,5 procent meer noodpaspoorten voor reizigers moeten verstrekken dan in dezelfde periode voor corona in 2019. In totaal heeft de marechaussee afgelopen juni, juli en augustus 5022 nooddocumenten verstrekt, waarvan ruim de helft (2567) op luchthaven Schiphol. In diezelfde periode in 2019 ging dat nog om 3789 nooddocumenten, waarvan 2287 op Schiphol.