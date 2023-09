De gemeente Den Haag was het afgelopen jaar 28.314 euro kwijt om de teksten weg te laten halen die klimaatactivisten op de wanden van de A12 hadden aangebracht. De gemeente probeert de kosten te verhalen op de schrijvers van de boodschappen, maar dat is „een proces van lange adem”, schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) in antwoord op vragen van de VVD.