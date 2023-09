PZEM en Shell gaan treinen Nederland klimaatneutraal laten rijden

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben namens de spoorsector een contract gesloten met energiebedrijven PZEM en Shell waardoor treinen in Nederland ook vanaf 2025 klimaatneutraal rijden. Eerder had het spoorbedrijf een overeenkomst met Eneco, maar dat contract loopt eind 2024 af. Het nieuwe contract betreft nog wel een voorlopige gunning: de overeenkomst is pas definitief na het verlopen van de bezwaartermijn van drie weken.