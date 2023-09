Het tekort aan studentenwoningen is in het afgelopen jaar wat afgenomen, van 27.000 naar 23.000 ‘wooneenheden’. Maar de problemen blijven, zegt woonminister Hugo de Jonge in reactie op de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS). In deze monitor wordt bovendien de verwachting uitgesproken dat het tekort de komende jaren weer zal toenemen, door de herinvoering van de basisbeurs voor studenten.