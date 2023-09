De ChristenUnie in Friesland heeft Statenlid Margreet Jonker uit de fractie gezet. Jonker was al geschorst door haar partij, nadat een klacht over haar was binnengekomen. De Provinciale Unie, het samenwerkingsverband van de lokale fracties in de provincie, heeft die klacht onderzocht en geadviseerd Jonker het fractielidmaatschap te ontnemen, meldt de partij.