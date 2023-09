Pieter Omtzigt verzoekt media om in aanloop naar de verkiezingen geen debatten te organiseren waar zes of meer lijsttrekkers met elkaar in discussie gaan. Dat heeft het onafhankelijke Kamerlid woensdag gezegd tijdens zijn Binnenhoflezing. De lijsttrekker van de onlangs opgerichte partij Nieuw Sociaal Contract denkt dat een scherp debat niet mogelijk is als veel lijsttrekkers „in oneliners over een onderwerp spreken”.