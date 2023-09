Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdag in een commissievergadering vragen gesteld over het voornemen een in de provincie waargenomen wolf te zenderen. De Partij van de Dieren wilde weten of er een ontheffing is gevraagd om het dier van een zender te voorzien. De SGP vroeg zich af binnen welke termijn de wolf gezenderd kan zijn.