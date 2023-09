De Tweede Kamer gaat het plan van het kabinet om meer controle te houden op weekendscholen waarschijnlijk pas behandelen na de verkiezingen in november. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onderwerpen die controversieel worden verklaard. Volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer officieel gestemd over de dossiers die stil komen te liggen.