De energietransitie in Nederland moet sneller, zegt accountantskantoor Deloitte in een nieuw rapport over het vervangen van fossiele grondstoffen als olie door duurzamere bronnen. Fundamentele keuzes moeten worden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan ver genoeg te verlagen. Of de energietransitie succesvol is of niet, hangt volgens de onderzoekers af of de juiste beslissingen worden genomen.