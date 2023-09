Een vluchteling uit Syrië die in Nederland tevergeefs asiel had aangevraagd, kan terug naar Denemarken. Daar had hij al een verblijfsvergunning. De man is bang dat de Deense overheid hem terugstuurt naar Syrië en wilde daarom bescherming in Nederland. Hij stapte naar de Raad van State, de hoogste rechter, maar die heeft zijn klacht woensdag afgewezen.