Shell bekijkt nieuwe projecten op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Noord-Amerika en Afrika om in te spelen op de toenemende vraag in de toekomst. Dat zei een bestuurder van Shell op een gasconferentie in Singapore. Vanwege de energietransitie en de oorlog in Oekraïne is de vraag naar lng sterk toegenomen, met name in Europa.