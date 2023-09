Extra toezicht op JJI’s stopt, maar niet alle zorgen van de baan

De verschillende betrokken inspecties stoppen na twee jaar met hun speciale „intensieve” toezicht op de JJI’s, de justitiële jeugdinrichtingen voor jongeren tot 23 jaar die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een delict. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs waren al sinds vijf jaar ongerust over capaciteits- en personeelstekorten in de inrichtingen, maar zien nu toch verbeteringen. Dat betekent niet dat alle zorgen ook allemaal voorbij zijn.