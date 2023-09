GroenLinks-PvdA wil investeren in de terugkeer van lokale voorzieningen die de afgelopen jaren in veel regio’s zijn wegbezuinigd. „Bibliotheken, buslijnen en buurtcentra”, noemen de samenwerkende linkse partijen als voorbeelden in een toelichting op hun verkiezingsprogramma. Ook willen zij dat de overheid weer beter zichtbaar en benaderbaar wordt voor burgers.