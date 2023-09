Het gerechtshof moet de zaak tegen een man die een T-shirt en een petje van de verboden motorclub Bandidos droeg overdoen. De man uit Heerlen had een werkstraf gekregen omdat hij met zijn kleding het werk van de verboden motorclub voort zou zetten, maar werd in hoger beroep vrijgesproken. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad nu deze vrijspraak te vernietigen, nadat het Openbaar Ministerie in cassatie ging.