Een Veenendaalse producent van microalgen voor de voedingsmiddelenindustrie heeft 9 miljoen euro opgehaald met een investeringsronde. Het door de Nederlandse overheid opgezette fonds Invest-NL is een van de partijen die geld steken in Phycom. Dat bedrijf wil daarmee opschalen bij het kweken van microalgen als „belangrijk ingrediënt in de voedingsmiddelen van de toekomst.”