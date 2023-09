Discountketen Wibra wil graag verder uitbreiden en ziet ook mogelijkheden wanneer de winkels van rivaal Big Bazar zouden verdwijnen uit de Nederlandse winkelstraat. „Als er dertig of veertig geschikte locaties bij zitten, dan zijn we zeer geïnteresseerd”, heeft directeur Bas Duijsens gezegd in gesprek met De Telegraaf.