Omstreden fokker uit Eersel heeft ondanks verbod weer honden

Dierenactiegroep House of Animals heeft bij een omstreden fokker in de Brabantse gemeente Eersel opnieuw honden gevonden. In mei haalde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de fokker ook de laatste honden weg, na eerder in december vorig jaar er al honden weggehaald te hebben. Dit omdat tijdens inspecties bleek dat de honden niet goed verzorgd werden. De NVWA liet in mei weten dat de fokker voorlopig geen honden meer mag hebben of houden, laat staan fokken. Nu blijken er toch weer honden te zitten. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt maandag op Omroep Brabant dat bij de fokker weer honden zijn gevonden.